Без медстраховки и прикрепления могут получить помощь женщины Костанайской области

Поликлиники региона проводят дни открытых дверей.

Во время приема женщины могут не только получить консультации узких специалистов, но пройти различные виды лабораторных и диагностических исследований.

С седьмого марта поликлиники области проводят акцию «Здоровье женщин — благополучие нации». Любая жительница региона может обратиться в любую госудаоственную поликлинику, и абсолютно бесплатно получить необходимую ей помощь.

«Придя к нам женщина может получить весь спектр обслуживания вне зависимости от застрахованности. И также может получить услугу как анонимно, также при предоставлении удостоверения. Анонимно в кабинете она также может получить весь спектр услуг, но если придут результаты, мы все равно должны уведомить женщину. Мы возьмем у нее контактный телефон и так далее, для дальнейшего назначения и дальнейшего лечения», — сообщила заведующая отделением профилактики СПП поликлиники №4 Костаная Асия Саттыбаева.

В дни открытых дверей женщины могут воспользоваться возможностью получить помощь в любой поликлинике и вне зависимости от места прикрепления. На таких условиях жительниц региона будут принимать до 25 марта. Однако, пока большой активности женщин медики не видят.

«С 7 марта у нас уже прошло больше 10 человек, то есть женщины обращаются за помощью. Мы помогаем им в этом, они обследуются. Принимают у нас все специалисты, так как и узкие, терапевты. Также лабораторные исследования, диагностические исследования, то есть весь спектр услуг, который входит в наш реестр, мы все используем для обслуживания и наших женщин», — говорит Асия Саттыбаева.

Причем талончики к узким специалистам для участниц акции и направления на диагностические процедуры выдаются на ближайшее свободное время. То есть ждать долго не придется. Аналогичная акция проходит во всех поликлиниках города. Поэтому у всех желающих принять в ней участие и узнать больше о состоянии своего здоровья, есть такая возможность.

Принимают женщин и в сельских поликлиниках, ежедневно, в часы работы медорганизации.

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