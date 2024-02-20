Без микронаушников. Внедрены новые методы для борьбы с мошенничеством в спецЦОНах

Госкорпорация ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией в специализированных центрах обслуживания населения. Для обеспечения прозрачности сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения ранее была внедрена система ПДД 3.0. Теперь контролировать процесс тестирования будут еще с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы.

Отметим, что каждый третий недобросовестный кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников. Для исключения данного факта Госкорпорация внедряет детекторы для их обнаружения.

«В связи с тем, что микронаушники могут быть не более 2 миллиметров в диаметре и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено», — сказал Заместитель Председателя Правления «Правительство для граждан» Шынгыс Оразалимов.

Напомним, что все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц фиксируются Госкорпорацией. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца. К слову, добавим, что с момента внедрения системы ПДД 3.0 на сегодняшний день уже выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена.

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