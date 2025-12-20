В Казахстане планируют запустить единый цифровой сервис Smart Turmys, который будет работать по принципу «одного окна» и объединит основные коммунальные услуги. О цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства рассказала вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, сообщает BAQ.KZ.

Платформа охватит водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Основная цель проекта — упростить взаимодействие населения с коммунальными службами и сократить количество обращений в разные организации.

Как отметила Жаннат Дубирова, перед внедрением сервиса был проведён комплексный реинжиниринг всех процессов, чтобы цифровые решения были действительно эффективными, а не формальными.

«Мы полностью пересмотрели существующие процедуры, чтобы система была ориентирована на потребности граждан. Запуск Smart Turmys намечен на 2026 год. Это повысит прозрачность начислений и сделает получение коммунальных услуг более удобным», — подчеркнула вице-министр.

Ожидается, что единый цифровой сервис обеспечит большую прозрачность в сфере ЖКХ, упростит контроль за платежами и снизит нагрузку на коммунальные службы за счёт сокращения бумажного документооборота и повторных обращений граждан.