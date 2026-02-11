USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Без осадков, но с туманом: регион ждут крепкие морозы

По данным метеорологов, в области ожидается погода без осадков. Однако на севере, юге и востоке региона возможен туман.

Ветер юго-западный со скоростью 9–14 м/с, на севере области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 20–25 мороза, на востоке области — до 28 мороза. Днём ожидается 13–18 мороза.

14 февраля ночью прогнозируется 18–23 мороза, на востоке области — до 26 мороза. Днём столбики термометров покажут 10–15 мороза.

Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.



