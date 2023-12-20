Без отопления и горячей воды остались 70 домов в Костанае

«Костанайская теплоэнергетическая компания» распространила сообщение об отключении отопления и горячей воды.

В связи с устранением порыва тепломагистрали Nº20 по пр. Кобланды батыра, 20 декабря с 9.00 по 20.00 часов будет временно отключено теплоснабжение в 71 многоквартирных жилых домах:

пр. Кобланды батыра NoNe 37,42, 42/1, 44,46,48,50,58,60,60A,62,62A,88;

ул.Каирбекова NoN° 336,340,342,358A,358/2,358/3,358/4,381,383,385,385/1,387,

387/1, 389,393,395,399,399/1,399/2,403,405,405/1,407,409,411,453;- ул. Курганская NeNe 2,2A, 4;

387/1, 389,393,395,399,399/1,399/2,403,405,405/1,407,409,411,453;- ул. Курганская NeNe 2,2A, 4; ул. Тепличный комбинат NoNe 1,2,3,5,6,9;

ул. Текстильщиков N625,3,3/51,3 А, 4 А,6/1,9,9А,8, ГОА, 125,15,17,18,19,21,23А,23;

мкр 4 дом NoN° 1,2,4;

ул. Свободы Nº 98A;

ул. Красносельская Nº 128.

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