Без отопления в горячей воды остались дома в Костанае

Информацию о порывах распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».
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В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов:
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Дощанова № 145/7,
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Тауәльсіздык №№ 161, 163, 165,
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Аль-Фараби 134, 136, 138,
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Мкр.6 № 106,
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Мкр. 7 №№ 8А, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 21, 25,
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Арыстанбекова № 6,
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Узкоколейная № 2/1.
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Время производства ремонтных работ: 23.01.23 года с 9.00 до 18.00 час.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.