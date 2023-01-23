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Без отопления в горячей воды остались дома в Костанае

Информацию о порывах распространила пресс-служба ГКП «КТЭК». 

В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов:

    • Дощанова № 145/7,

    • Тауәльсіздык №№ 161, 163, 165,

    • Аль-Фараби 134, 136, 138,

    • Мкр.6 № 106,

    • Мкр. 7 №№ 8А, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 21, 25,

    • Арыстанбекова № 6,

    • Узкоколейная № 2/1.

Время производства ремонтных работ: 23.01.23 года с 9.00 до 18.00 час.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

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