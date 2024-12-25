На совещании в городском акимате аким Костаная Марат Жундубаев акцентировал внимание на строительстве 19-этажного дома в центре города.

«Строят дом 19-этажный. Там есть вопросы. Чтобы было понимание, у нас судебные процессы были — акимата с застройщиком по парковочным местам. Требования наши акимата в том, чтобы парковочные места были обеспечены. Сейчас заключено соглашение в том, что он должен парковочные места обеспечить. Он знает, что акт ввода не получит пока парковочных мест минимум, которые законодательством предусмотрено, не будет обеспечено. Это тоже надо понимать. Поэтому те покупатели, которые сегодня хотят жить в центре, должны тоже понимать, что вопрос этот до конца не решён», — отметил Марат Жундубаев.