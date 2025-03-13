Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных. С момента запуска услуги ей уже воспользовались свыше 7 000 человек.

Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги»;

выбрать из списка раздел «Вождение и транспорт» и услугу «Выдача водительских удостоверений»;

выбрать ЦОН для получения готового документа;

указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;

загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);

подписать заявку с помощью Face/Touch ID;

результат оказания услуги будет доступен в разделе «Уведомления».

После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек).

Услуга также доступна на портале eGov.kz.

Функционал был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства внутренних дел РК.