Без продуктов и хлеба на Новый год остались жители села в Костанайской области

Жители села Джамбул Карабалыкского района Костанайской области еще в мае просили акима села и района провести хотя бы грейдерование дороги, которую разбили большегрузы, возившие глину с карьера, но обещания власти, так и остались обещаниями. В итоге селяне после метелей остаются отрезанными от мира и пустыми холодильниками, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Как рассказали селяне, в 2013 они сами нашли спонсора, который отремонтировал дорогу, провел грейдерование. И на ней можно было разогнаться до 100 км в час. Весной по ней стали ездить большегрузы, возящие глину из карьера, и полностью разбили ее. Люди обращались к акиму села, но ничем помочь он не мог, дошли до главы района.

После обращения 27 мая аким Карабалыкского района Руслан Халыков ответил, что «я поручил отделу ЖКХ. В течение недели отправим технику». Через две недели последовал еще один ответ, в котором значилось, что в настоящий момент направлено предписание подрядчику ИП «Петоян» на грейдирование участка автомобильной дороги районного значения в направлении сел Новотроицк-Победа. Техника будет направлена 13 июня 2023 года. Кроме того, районному отделу полиции совместно с акимом данного сельского округа дано поручение отрабатывать по данному маршруту, а именно ограничить перемещение грузовых транспортных средств, имеющие факты наличия перегруза.

«Так ничего с дорогой не сделали. А мы тоже хотим на Новый год детям подарки купить и мандарины на стол. Вчера, 30 декабря, ехали в Новотроицк, который расположен в 30 км полдня. Дорогу занесло снегом, я на своем тракторе МТЗ пытался пробить ее. В итоге сломал лопату на тракторе, на машине сломали диск колеса. Пока добрались до магазина, там уже ничего не осталось. Даже хлеба не купили», — рассказал житель Джамбула Сийткан.

Как добавили селяне, участок от Магная большегрузы совсем разбили, и никто его не выровнял. За все лето грейдеровщики до Джамбула так и не доехали.

«Акиму района и писали, и звонили, даже по видеосвязи общались. Все обещаниями кормят. А мы сидим, как в берлоге. Вчера после многочисленных звонков аким Новотроицкого округа отправил кировец ТОО. Он по моему следу прошел, почистил. Но это до следующей метели», — добавил житель.

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