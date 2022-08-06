Без просрочки. Костанайцам нужно заплатить налоги

Управление государственных доходов Костаная напоминает жителям областного центра о том, что они уже могут оплатить налог на имущество и земельный налог.

До 1 октября текущего года жители страны должны заплатить налог на имущество за 2021 год. Напомним, что в прошлом году в него вошли сразу два налога — за имущество и земельный. Уже сейчас налоговики рекомендуют костанайцам поторопиться. Ведь очень часто, по их словам, бывает, что люди оставляют оплату на потом, и в результате затем получают увеличенную сумму из-за пени.

«После первого октября идет автоматическое начисление пени, возникает переплата, люди идут в банки и будут числиться должниками, а это ведь тормозит всякие платежи. Нужно успеть. Чтобы не войти в просрочку», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Анара Назарова.

При этом, как отмечают налоговики, уже с 1 июля костанайцы могут узнать сумму своих налогов. Все расчеты были произведены заранее, чтобы не создавать неудобство людям и очереди в налоговых. Их можно узнать через специальные банковские приложения, в которые уже начали приходить сообщения с суммой налогов.

Для тех, у кого нет возможности узнать сумму налогов за 2021 год через мобильные приложения, управление государственных налогов рекомендует обращаться к ним напрямую по телефонам- 28-17-01, 28-18-32, 28-00-89, 28-40-27.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.