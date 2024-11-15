Без путепровода не обойтись: в Костанае расширяют дороги, но трафик растёт быстрее

В Костанае продолжается работа по разгрузке дорожного движения. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, в городе активно реализуются проекты по расширению дорог и организации дополнительных полос.

Расширение дорог и правоповоротные съезды

По словам главы города, расширение проезжей части и обустройство правоповоротных съездов уже дают эффект.

«Когда идет расширение дорог, добавляются правоповоротные съезды — это удобно для автолюбителей, и трафик не стоит», — отметил аким.

Отдельное внимание уделено участку под путепроводом по проспекту Назарбаева. Ранее там наблюдалось сужение, однако сейчас дорогу расширили до шести полос.

«Под мостом было сужение, сейчас сделали шесть полос. Это создаёт удобство, но полностью проблему не решает», — пояснил он.

Путепровод — ключевое решение

Несмотря на проводимые работы, окончательно разгрузить городские дороги без строительства путепровода не получится, подчеркнул аким.

«Путепровод — это необходимость. Крупный и дорогостоящий проект. Но без него мы не сможем», — заявил Марат Жундубаев.

Город растёт — нагрузка увеличивается

Власти отмечают, что нагрузка на дорожную сеть продолжает расти. Это связано с активной застройкой и расширением индустриальной зоны.

В настоящее время её площадь составляет 400 гектаров, при этом в 2026 году дополнительно выделено ещё 187 гектаров. Ожидается, что с развитием предприятий транспортный поток будет только увеличиваться.

По словам акима, даже расширение дорог и строительство дополнительных участков не дают необходимого эффекта без реализации масштабных инфраструктурных проектов.

