Без QR-кода не впустят. Владимир Нечитайло рассказал, как в Костанайской области будет работать новое приложение

Новое постановление главного санврача региона касается на этот раз предпринимателей, которые будут использовать в своей работе приложение «Ашык». Зарегистрировавшись на специальном сайте и получив код, они смогут пресекать посещение заведений больными коронавирусом людьми или находящимися на карантине, передает alau.kz

В свою очередь, посетители тоже должны установить на своих телефонах подобное приложение, а входя и выходя из заведения делать отметку. Бизнес, подключенный с системе «Ашык», получит определенные льготы.

«Если область находится в «желтой» зоне, то участники проекта могут работать по требованиям для «зеленой» зоны. Если область находится в «красной» зоне, для них разрешается работа по требованиям, предъявляемым для «желтой» зоны. Например, если сауна. Область в «желтой» зоне для участников данного проекта ограничений никаких не будет, не для участников — не работают в воскресение», — сообщил заместитель главного санврача Костанайской области Владимир Нечитайло.

В списке постановления 13 бизнес- сфер, которые могут претендовать на такие льготы. Это фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, боулинг, кинотеатры, театры и филармонии, объекты общественного питания, межобластные и городские нерегулярные перевозки, бильярдные, концертные залы. Караоке и банкетные залы подключаются к этому списку не с 28 апреля, а с 5 мая. Посетителей на объекты будут запускать после сканирования на входе специального QR-кода. В свою очередь, «Ашык» объединён с базой сэс, поэтому бизнесмены через систему будут видеть, к какой категории относится их посетитель.

«Если такой посетитель будет выявляться, то предприниматель обязан будут подавать данные в санэпидслужбу, далее они провести расследование, причина, почему человек не выполнил, нарушил карантин, вторично ему применяются штрафные санкции», — отметил Владимир Нечитайло.

Но при этом, как подчеркивают специалисты, работать или нет в «Ашык», бизнесмены решают самостоятельно. Дело это добровольное. При этом для консультации бизнесмены могут обращаться в палату предпринимателей Костанайской области.

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