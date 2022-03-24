Без растаможки: казахстанцам разрешили пригонять некоторые авто

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Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия, передает «Экспресс К».
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Квоты на беспошлинный ввоз электрического легкового транспорта получили все страны Евразийского союза, кроме России. Действовать беспошлинный режим будет до 2024 года.
Квота Казахстана составляет 10 тысяч электромобилей в 2022 году и еще 15 тысяч — в 2023 году. Беларусь получила аналогичную квоту, Армения — 7 и 8 тысяч, Кыргызстан — 5 и 10 тысяч. В России квоты вводить не стали, для того чтобы стимулировать внутреннее производство машин на электротяге.
При этом в течение трех лет либо до полной уплаты пошлины граждане Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении не смогут перепродавать свои электромобили гражданам России или лицам, постоянно проживающим в РФ.
Стоит отметить, что с 2020 года и до конца 2021-го в ЕАЭС также действовал беспошлинный режим для ввоза электромобилей. С начала 2022 года размер пошлины составил 15% от таможенной стоимости. Соответственно, теперь эта пошлина действительна только для России.
Казахстанцы же получают своеобразный карт-бланш на заказ электромобилей из-за рубежа не только благодаря беспошлинному режиму, но и ставке утилизационного сбора: как писал ЭК, для «электричек» он составляет 50 МРП без дополнительного коэффициента.
Правда, не будем забывать, что остается еще один крупный платеж в пользу государства — пошлина за первичную регистрацию. В случае с электромобилями возрастом до двух лет она минимальна и составляет всего 0,25 МРП. Если машине от двух до трех лет с момента выпуска, то пошлина вырастает до 25 МРП. Машина старше трех лет обойдется уже в 250 МРП, а это 767 750 тенге по ставкам 2022 года.
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