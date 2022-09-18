Без рецепта не продаём. В Рудном полицейские раскрыли дерзкий грабеж

17 сентября в аптеку пришел молодой человек и просил продать лекарство, которое не продаётся без рецепта.
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Продавец разъяснил, что лекарство не может быть продано без рецепта и можно заменить на другой препарат. Когда она отлучилась в подсобное помещение для того, чтобы найти таблетки, парень разбил стекло, перепрыгнул через прилавок, забрал деньги и скрылся.
На раскрытие дерзкого грабежа были ориентированы все наряды полиции.
Ориентировку передали через местные СМИ. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на съёмной квартире в городе Рудном.
В настоящее время начато досудебное расследовани по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый водворен в ИВС.
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