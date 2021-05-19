Без рукопожатий. Обнародованы требования к проведению последнего звонка

Стали известны требования по проведению последнего школьного звонка и вручения аттестатов в период карантина. Информацию представили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Торжественные мероприятия по окончанию школы выпускниками 9, 11 (12) классов будут проводиться только на открытом воздухе, без проведения других мероприятий.

Кроме самих выпускников в торжественном мероприятии могут принимать участие не более одного родителя или опекуна, а также не более 6 лиц из преподавательского состава школы. Кроме того, не допускается скопление людей, гостей на территории школы.

Нужно отметить, что торжественные мероприятия будут проводиться поэтапно. При этом, на территории одной школы будет находиться только один выпускной класс. Время проведения мероприятий не должно превышать 45 минут. Интервал между классами должен составлять не менее 30 минут.

Во время последнего звонка, вручении аттестатов исключаются приветственные рукопожатия. Все участники должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров.

По завершению торжественного мероприятия запрещается проводить массовые гуляния на улице, в ресторанах, кафе и др.

Отметим, что в целом по республике в период с 1 апреля по 12 мая проведено 2 660 проверок на предмет соблюдения требований санитарных правил, в том числе режима карантина. В ходе проверок выявлены нарушения в 502 школах.

Основные нарушения требований режима карантина в школах — не проводился утренний фильтр, несоблюдение масочного режима персоналом, отсутствие разметок дистанцирования, нарушение проведения влажной уборки и дезинфекции помещений, несоблюдение расстояния между партами в учебных классах, недостаточное количество бактерицидных ламп, санитайзеров и дезинфицирующих средств; отсутствие емкостей для сбора использованных масок.

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