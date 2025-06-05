Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что 6 июня 2025 года с 00:00 до 10:00 часов в информационной системе «Электронные счета-фактуры» запланированы технические работы по обновлению и оптимизации системы.

«В указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета-фактуры» будет не доступна. Приносим извинения за предоставленные неудобства!», — говорится в сообщении.

При этом в КГД напомнили, что в случае необходимости налогоплательщики вправе оформить СНТ, ЭСФ и внести в ИС «ЭСФ»:

− счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней c 6 июня 2025 года;

− сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней c 9 июня 2025 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.

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