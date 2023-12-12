Без СОР и СОЧ: как будут оценивать учеников начальных классов с 1 сентября





С 1 сентября 2026 года в казахстанских школах изменится система оценивания учеников 1–4 классов. Вместо суммативного оценивания за раздел и четверть будут использоваться другие формы контроля знаний, сообщает Informburo.kz.

Решение приняли после обращений родителей и педагогов. Министерство просвещения совместно с Национальной академией образования имени Алтынсарина изучило действующую систему, мнения учителей, результаты мониторинга знаний четвероклассников и возрастные особенности детей.

Анализ показал, что СОР и СОЧ не всегда объективно отражают достижения младших школьников и создают для них дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку.

Чем заменят СОР и СОЧ

Для проверки знаний будут использовать диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы. Формы текущего контроля планируют подбирать с учётом возраста учеников.

В Министерстве просвещения считают, что новый подход позволит оценивать предметные знания, читательскую и письменную грамотность, а также развивать критическое мышление, познавательные навыки и умение общаться.

Новый учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

В учебниках нашли более 700 замечаний

В ведомстве также рассказали об обновлении школьных учебников. После дополнительной экспертизы специалисты выявили более 700 ошибок и замечаний различного характера. Сейчас материалы дорабатывают совместно с издательствами и экспертами, окончательно их ещё не утвердили.

До 30 августа 2026 года школы должны получить учебники для третьих классов по казахскому и русскому языкам, математике, познанию мира, литературному чтению и музыке. Также планируется закупить учебники по всемирной истории для седьмых классов.

Педагоги уже выбрали необходимые издания через платформу Etandau.gov.kz, а акиматы направили заявки издательствам.

Учебники для четвёртых и девятых классов планируют обновить до 1 января 2027 года, для восьмых классов — до 1 апреля 2027 года.

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