Без СОР и СОЧ: как будут оценивать учеников начальных классов с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в казахстанских школах изменится система оценивания учеников 1–4 классов. Вместо суммативного оценивания за раздел и четверть будут использоваться другие формы контроля знаний, сообщает Informburo.kz.
Решение приняли после обращений родителей и педагогов. Министерство просвещения совместно с Национальной академией образования имени Алтынсарина изучило действующую систему, мнения учителей, результаты мониторинга знаний четвероклассников и возрастные особенности детей.
Анализ показал, что СОР и СОЧ не всегда объективно отражают достижения младших школьников и создают для них дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку.
Чем заменят СОР и СОЧ
Для проверки знаний будут использовать диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы. Формы текущего контроля планируют подбирать с учётом возраста учеников.
В Министерстве просвещения считают, что новый подход позволит оценивать предметные знания, читательскую и письменную грамотность, а также развивать критическое мышление, познавательные навыки и умение общаться.
Новый учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.
В учебниках нашли более 700 замечаний
В ведомстве также рассказали об обновлении школьных учебников. После дополнительной экспертизы специалисты выявили более 700 ошибок и замечаний различного характера. Сейчас материалы дорабатывают совместно с издательствами и экспертами, окончательно их ещё не утвердили.
До 30 августа 2026 года школы должны получить учебники для третьих классов по казахскому и русскому языкам, математике, познанию мира, литературному чтению и музыке. Также планируется закупить учебники по всемирной истории для седьмых классов.
Педагоги уже выбрали необходимые издания через платформу Etandau.gov.kz, а акиматы направили заявки издательствам.
Учебники для четвёртых и девятых классов планируют обновить до 1 января 2027 года, для восьмых классов — до 1 апреля 2027 года.
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