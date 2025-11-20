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Что нового будут изучать казахстанские школьники

— Сегодня, 12:02
Изображение для новости: Что нового будут изучать казахстанские школьники

Сгенерировано ИИ


В казахстанских школах планируют обновить содержание учебных программ с учётом развития искусственного интеллекта. Для учеников с первого по одиннадцатый класс предусмотрено 43 новых цели обучения.

ИИ на простых примерах

В 1–4 классах появится раздел «Медиаграмотность и ИИ», включающий 17 целей обучения. Детей познакомят с искусственным интеллектом на примерах из повседневной жизни.

Младшие школьники также будут изучать основы цифровой безопасности, правила защиты персональных данных и ответственного поведения в интернете.

Как правильно задавать запросы

Для учащихся 5–9 классов предусмотрено 14 целей обучения. Подростков научат использовать инструменты искусственного интеллекта в учебном процессе, правильно формулировать запросы и критически оценивать полученные результаты.

Отдельное внимание уделят кибербезопасности и соблюдению академической честности.

Нейросети и машинное обучение

В 10–11 классах школьники приступят к более углублённому изучению искусственного интеллекта. Программа включает 12 целей обучения.

Старшеклассники познакомятся с принципами работы ИИ, основами машинного обучения, нейронных сетей, анализа данных и прикладной криптографии.



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