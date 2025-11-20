Что нового будут изучать казахстанские школьники

В казахстанских школах планируют обновить содержание учебных программ с учётом развития искусственного интеллекта. Для учеников с первого по одиннадцатый класс предусмотрено 43 новых цели обучения.
ИИ на простых примерах
В 1–4 классах появится раздел «Медиаграмотность и ИИ», включающий 17 целей обучения. Детей познакомят с искусственным интеллектом на примерах из повседневной жизни.
Младшие школьники также будут изучать основы цифровой безопасности, правила защиты персональных данных и ответственного поведения в интернете.
Как правильно задавать запросы
Для учащихся 5–9 классов предусмотрено 14 целей обучения. Подростков научат использовать инструменты искусственного интеллекта в учебном процессе, правильно формулировать запросы и критически оценивать полученные результаты.
Отдельное внимание уделят кибербезопасности и соблюдению академической честности.
Нейросети и машинное обучение
В 10–11 классах школьники приступят к более углублённому изучению искусственного интеллекта. Программа включает 12 целей обучения.
Старшеклассники познакомятся с принципами работы ИИ, основами машинного обучения, нейронных сетей, анализа данных и прикладной криптографии.
Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Аулиеколе
ИИ появится в школьных предметах: что изменится для учеников с 1 по 11 класс
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