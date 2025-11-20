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ИИ появится в школьных предметах: что изменится для учеников с 1 по 11 класс

— Сегодня, 10:13
школа

alau.kz


В Казахстане обновляют содержание школьных предметов с учётом стремительного развития искусственного интеллекта. Изменения затронут учеников с первого по одиннадцатый класс.

Работа ведётся по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, данному на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году. Правовой основой стали закон «Об искусственном интеллекте», принятый в ноябре 2025 года, и указ президента о внедрении ИИ в систему среднего образования, подписанный в мае 2026 года.

Предметы получат новые названия

«Цифровую грамотность» в 1–4 классах планируют переименовать в «Цифровую грамотность и искусственный интеллект». В 5–11 классах предмет будет называться «Информатика и искусственный интеллект».

Однако изменения не ограничатся новыми названиями. В учебные программы включены дополнительные разделы и 43 цели обучения, связанные с применением искусственного интеллекта.

Главная задача — научить школьников не только пользоваться современными инструментами, но и делать это осознанно, эффективно и ответственно.

Для учителей подготовят рекомендации

Обновлённые программы прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное заключение экспертов. Сейчас документы находятся на стадии утверждения.

Для педагогов также разрабатывают методические рекомендации по эффективному и безопасному применению искусственного интеллекта в образовательном процессе.



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