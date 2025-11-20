ИИ появится в школьных предметах: что изменится для учеников с 1 по 11 класс

В Казахстане обновляют содержание школьных предметов с учётом стремительного развития искусственного интеллекта. Изменения затронут учеников с первого по одиннадцатый класс.
Работа ведётся по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, данному на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году. Правовой основой стали закон «Об искусственном интеллекте», принятый в ноябре 2025 года, и указ президента о внедрении ИИ в систему среднего образования, подписанный в мае 2026 года.
Предметы получат новые названия
«Цифровую грамотность» в 1–4 классах планируют переименовать в «Цифровую грамотность и искусственный интеллект». В 5–11 классах предмет будет называться «Информатика и искусственный интеллект».
Однако изменения не ограничатся новыми названиями. В учебные программы включены дополнительные разделы и 43 цели обучения, связанные с применением искусственного интеллекта.
Главная задача — научить школьников не только пользоваться современными инструментами, но и делать это осознанно, эффективно и ответственно.
Для учителей подготовят рекомендации
Обновлённые программы прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное заключение экспертов. Сейчас документы находятся на стадии утверждения.
Для педагогов также разрабатывают методические рекомендации по эффективному и безопасному применению искусственного интеллекта в образовательном процессе.
Знаки и ограничения скорости: что предлагают изменить костанайцы
Приписки по ОСМС будут выявлять до выплаты денег клиникам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.