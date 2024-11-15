Знаки и ограничения скорости: что предлагают изменить костанайцы

В Костанае зарегистрировано 122 обращения, касающихся дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
Из общего количества обращений 41 связано с установкой или восстановлением технических средств организации дорожного движения. По словам градоначальника, жители не только сообщают о проблемах, но и предлагают конкретные решения.
— Люди в основном правы: где-то знак установлен неправильно, где-то его необходимо заменить или установить новый, — отметил Марат Жундубаев.
Среди поступивших предложений — установка знаков, предупреждающих о сужении полосы на одном из перекрёстков, ограничение максимальной скорости на улице Центральной, а также обозначение главной дороги на пересечении улиц Матросова и 40 лет Октября.
Аким поручил сотрудникам административной полиции совместно с отделом ЖКХ рассмотреть каждое обращение и принять необходимые меры.
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