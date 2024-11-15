Приписки по ОСМС будут выявлять до выплаты денег клиникам





Фонд социального медицинского страхования внедряет новую систему защиты средств ОСМС. Финансовый контроль будет основан на цифровом отслеживании операций, анализе рисков и предупреждении необоснованных выплат до перечисления денег медицинским организациям.

Нарушения выявили на миллиарды тенге

В ФСМС сообщили, что расследуемые правоохранительными органами нарушения преимущественно относятся к 2024–2025 годам. Значительную часть фактов выявили специалисты самого фонда во время проверок, после чего материалы передали правоохранителям.

Нарушения связаны с внесением сведений о фактически неоказанной медицинской помощи, приписками объёмов услуг, фиктивным прикреплением граждан и неправомерным использованием персональных данных пациентов.

За первое полугодие 2026 года ФСМС передал правоохранительным органам 72 материала о нарушениях на общую сумму 4,5 млрд тенге. По итогам их рассмотрения зарегистрировано 27 уголовных дел. Установленный ущерб составил 3,7 млрд тенге.

Для сравнения, за весь 2025 год фонд направил 73 материала на сумму 630 млн тенге. По ним зарегистрировали восемь уголовных дел.

В ФСМС пояснили, что увеличение суммы выявленных нарушений связано с усилением проверок и совершенствованием аналитических инструментов.

Подозрительные операции будут выявлять до оплаты

Ранее контроль преимущественно проводился уже после перечисления денег медицинским организациям. Новая модель должна выявлять подозрительные операции до оплаты услуг.

Для этого создаётся единая цифровая система, которая объединит платформу Qalqan, автоматизированную антифрод-систему и алгоритмы анализа рисков.

Новые инструменты позволят в режиме реального времени выявлять аномальные объёмы медицинской помощи, массовые приписки, признаки фиктивной деятельности поставщиков и искусственное завышение количества оказанных услуг.

Председатель правления ФСМС Гульмира Сабденбек отметила, что фонд переходит от выявления нарушений постфактум к их предупреждению. Новая система должна обеспечить целевое использование средств ОСМС и не допускать необоснованных выплат.

Пациенты смогут проверить оказанные им услуги

К контролю также планируют подключить казахстанцев. Пациенты смогут проверять медицинские услуги, зарегистрированные на их имя, и сообщать, если фактически их не получали.

Такие обращения станут дополнительными индикаторами риска и будут учитываться при проведении проверок.

В настоящее время взносы и отчисления на ОСМС уплачиваются за более чем 5,5 млн работающих казахстанцев.

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