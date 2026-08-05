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Гроза ночью, до +30 днём: прогноз для Костанайской области

— Сегодня, 18:10
Изображение для новости: Гроза ночью, до +30 днём: прогноз для Костанайской области

pixabay.com


Ночью в южных и восточных районах Костанайской области прогнозируются небольшой дождь и гроза. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит +15…+17 градусов, днём — +27…+29.



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