Гроза ночью, до +30 днём: прогноз для Костанайской области

Ночью в южных и восточных районах Костанайской области прогнозируются небольшой дождь и гроза. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит +15…+17 градусов, днём — +27…+29.
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