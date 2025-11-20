Более 1,9 млрд тенге на криптовалюте: жителя Костанайской области осудили за незаконные сделки





Приговор в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации преступных доходов, вступил в законную силу.

Как сообщил старший прокурор управления по поддержанию государственного обвинения прокуратуры Костанайской области Марат Бейсембаев, незаконную деятельность мужчина вёл на протяжении нескольких лет.

— В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 год осуждённый, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P, — рассказал Марат Бейсембаев.

Для сделок использовал чужие банковские счета

P2P — это формат, при котором пользователи покупают и продают цифровые активы напрямую друг у друга. Для проведения финансовых операций осуждённый использовал банковские счета, оформленные на него самого, его родственников и других лиц.

По данным прокуратуры, в результате этой деятельности мужчина получил незаконный доход на сумму свыше 1,9 миллиарда тенге. Чтобы скрыть происхождение денег, он размещал их на депозитах банков второго уровня.

Суд назначил два года лишения свободы

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему на семь лет запретили заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.

По иску прокуратуры с осуждённого взыскали в доход государства более 1,9 миллиарда тенге. Также конфискованы почти 13,5 миллиона тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы стоимостью около восьми тысяч долларов.

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