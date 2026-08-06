Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Аулиеколе





В селе Аулиеколь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информацию прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области, полковник полиции Ерлан Сералин.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм человек скончался.

По факту ДТП полиция зарегистрировала уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Пешеходам также напоминают о необходимости проявлять осторожность при переходе дороги, даже имея преимущество в движении.

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