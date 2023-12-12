Подорожает ли коммуналка предстоящей зимой: ответили в КРЕМ





Конкретные параметры изменения тарифов на коммунальные услуги в осенне-зимний период пока не определены. Об этом сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, передаёт inbusiness.kz.

В ведомстве пояснили, что сроки и размер возможной корректировки зависят от заявок субъектов естественных монополий. Каждое обращение рассматривается отдельно, поэтому заранее рассчитать рост расходов для владельцев типовых квартир невозможно.

— В тариф включаются только экономически обоснованные, документально подтверждённые затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг, — отметили в комитете.

Что влияет на размер тарифов

При рассмотрении заявок специалисты учитывают стоимость угля, газа и мазута, расходы на железнодорожные перевозки, изменение налоговой нагрузки и заработной платы, а также затраты на содержание коммунальной инфраструктуры.

Информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию на 11% в КРЕМ не подтвердили, отметив, что конкретные показатели можно будет назвать только после рассмотрения соответствующих заявок.

На модернизацию направляют миллиарды тенге

В 2023–2024 годах в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» на ремонт 12,3 тысячи километров инженерных сетей и объектов генерации направили более 1,17 триллиона тенге.

Сейчас эту работу продолжают в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Реализуется 121 проект общей стоимостью 337,4 миллиарда тенге.

Использование тарифных средств контролируется посредством проверки исполнения тарифных смет. Субъекты естественных монополий должны представить отчёты до 1 мая года, следующего за отчётным. При выявлении нарушений могут вводиться временные компенсирующие тарифы и применяться меры административной ответственности.

Кому положена жилищная помощь

В КРЕМ напомнили, что семьи могут обратиться за жилищной помощью, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю их совокупного дохода.

Размер допустимых расходов определяется регионом и, как правило, составляет от 5 до 10%. Жилищную помощь предоставляют местные исполнительные органы.

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