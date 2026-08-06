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Иностранца, находившегося в международном розыске, задержали в Костанайской области

— Сегодня, 14:44
сирена

pixabay.com


В Житикаре сотрудники полиции задержали иностранца, находившегося в международном розыске с мая 2026 года.

Мужчину обнаружили во время оперативно-профилактического мероприятия «Участок». По данным полиции, его разыскивали правоохранительные органы по подозрению в совершении мошенничества.

После установления личности иностранца задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде временного содержания под стражей.



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