Без сотовой связи и интернета остались жители села в Костанайской области

Целое село в Костанайской области живет без сотовой связи и интернета. Связь там появилась недавно, но и она неустойчивая и ловит с перебоями.

Курмангазы Бержикеев, житель села Славенка Карабалыкского района, обратился в редакцию Алау. По его словам, до января 2021 года люди жили почти без сотовой связи и каждый обходился и выкручивался, как он мог.

«Село Славенка расположено недалеко от границы с Российской Федерацией, считается приграничной зоной. Каждый житель в основном покупал мощный усилитель, направлял в сторону России и пользовался их связью МТС, но только для интернета. Для сотовой связи использовали обычные усилители, направляли на другие села, но и из-за этого ловило очень плохо. Наконец, долгожданная мечта жителей села сбылась, в начале января поставили вышку и сотовую связь Beeline, пришлось заглушить МТС. Но радости было мало, интернет у нас вообще не работает, звонки не проходят, кнопочные телефоны также не поддерживают связь, начало разговора слышно, а дальше пропадает»,- рассказал Курмангазы Бержикеев.

Как сообщил Курмангазы, такая проблема касается не только села Славенка, в аналогичной ситуации находятся жители села Октябрьское и села Кособа.

«Села Октябрьское и Кособа тоже относятся к данному сельскому округу, они не покрыты сотовой связью. Местные власти знают об этом, они лично приезжали и убедились в этом, пытаются своими силами решить проблему. Оператор сотовой связи говорит покупать сенсорные телефоны, чтобы поддерживал 3G, тогда связь будет работать нормально. Но как с таким телефоном разобраться пенсионеру? Они им не нужны для развлечений, только для связи, поэтому всех устраивают кнопочные телефоны. Говорят, что усилители заглушают связь Beeline, но мы их выключили, однако ничего не изменилось. Звонки не проходят, гудки не идут, либо просто телефон отключен, хотя он включен»,-говорит Курмангазы Бержикеев.

Мы направили запрос в акимат Карабалыкского района.

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