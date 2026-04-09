Без связи, такси и онлайн-уроков: жители посёлка Киевский обратились в суд





Жители посёлка Киевский уже несколько лет добиваются восстановления стабильной мобильной связи и интернета. По их словам, сигнал пропадает из-за работы блокираторов, установленных в расположенном рядом исправительном учреждении.

Местный житель Амир Кыстаубаев собрал множество ответов на обращения в государственные органы. Однако, по его словам, решить проблему пока не удалось.

«Нет государственного органа, куда бы мы не обращались. У нас очень много писем и ответов, но в основном приходят формальные отписки», — рассказал мужчина.

Невозможно вызвать такси и подключить терминалы

Отсутствие стабильной связи создаёт жителям множество бытовых проблем. Они не могут вызвать такси и связаться с курьерами. Когда школьников переводят на дистанционное обучение, дети не могут полноценно заниматься из дома.

По словам местной жительницы Марины Волковой, трудности возникают и при вызове скорой помощи. Медики и курьеры, подъезжая к посёлку, не могут дозвониться до нужного адресата.

Проблемы со связью мешают работе телевидения и торговых точек. В некоторых магазинах невозможно установить платёжные терминалы.

Жители ссылаются на результаты радиомониторинга

Амир Кыстаубаев утверждает, что влияние блокираторов подтвердили результаты радиомониторинга, проведённого 20 мая 2026 года. По его словам, во время измерений оборудование в учреждении №38 отключили, после чего мобильная связь появилась.

«В момент измерения всё было отключено, и связь у нас появилась. К сотовым операторам у жителей претензий нет. Все претензии — к ДУИС», — заявил мужчина.

Какие варианты предлагают жители

Одним из возможных решений жители называют проведение в посёлок оптоволоконной линии, которая обеспечит стабильный доступ к интернету.

Другой вариант — установка на территории исправительного учреждения отдельной базовой станции. По словам Амира Кыстаубаева, такое оборудование могло бы обслуживать абонентов внутри учреждения, не создавая помех для жителей соседних домов.

Мужчина утверждает, что компания Kcell предлагала этот вариант Департаменту уголовно-исполнительной системы, однако реализовать его не удалось из-за отсутствия финансирования.

Спор дошёл до суда

Жители посёлка решили добиваться решения проблемы через суд. Ответчиком по иску выступает Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области.

В качестве третьих сторон заявлены инспекция связи и государственная радиочастотная служба. Требование жителей — восстановить качественную мобильную связь и доступ к интернету.

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