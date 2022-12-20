Без тепла из-за аварии остались 30 домов в Костанае

Информацию об аварии распространила администрация ГКП «КТЭК».

В связи с устранением порыва на теплосети D = 400 мм у жилого дома ул. Герасимова, 7 планируется временное отключение теплоснабжения в жилые дома и объекты города:

ул. Герасимова №№ 2Б, 7, 8, 9, 10, 12,

мкр. Аэропорт №№ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26,

28, 29, 30, 32, 33, 35, 35А, 38, 39, 45,

ул. Аэропорт №1 (на территории аэропорта),

Средняя школа № 29,

Здания международного аэропорта «Костанай».

Время производства ремонтных работ : 20.12.22 года

земляные работы — с 09.00 до 12.00 час.

устранение порыва — с 12.00 до 20.00 час.

запуск тепла — с 20.00 до 24.00 час.

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