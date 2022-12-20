Без тепла из-за аварии остались 30 домов в Костанае

Информацию об аварии распространила администрация ГКП «КТЭК».
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В связи с устранением порыва на теплосети D = 400 мм у жилого дома ул. Герасимова, 7 планируется временное отключение теплоснабжения в жилые дома и объекты города:
- ул. Герасимова №№ 2Б, 7, 8, 9, 10, 12,
- мкр. Аэропорт №№ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26,
- 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35А, 38, 39, 45,
- ул. Аэропорт №1 (на территории аэропорта),
- Средняя школа № 29,
- Здания международного аэропорта «Костанай».
Время производства ремонтных работ: 20.12.22 года
земляные работы — с 09.00 до 12.00 час.
устранение порыва — с 12.00 до 20.00 час.
запуск тепла — с 20.00 до 24.00 час.