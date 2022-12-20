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Без тепла из-за аварии остались 30 домов в Костанае

Информацию об аварии распространила администрация ГКП «КТЭК». 

В связи с устранением порыва на теплосети 400 мм у жилого дома ул. Герасимова, 7 планируется временное отключение теплоснабжения в жилые дома и объекты города:

  • ул. Герасимова №№ 2Б, 7, 8, 9, 10, 12,
  • мкр. Аэропорт №№ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26,
  • 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35А, 38, 39, 45,
  • ул. Аэропорт №1 (на территории аэропорта),
  • Средняя школа № 29,
  • Здания международного аэропорта «Костанай».

Время производства ремонтных работ20.12.22 года

земляные работы — с 09.00 до 12.00 час.

устранение порыва — с 12.00 до 20.00 час.

запуск тепла — с 20.00 до 24.00 час.

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