Без вести пропавшего мужчину нашли в Костанае

Без вести пропавшего человека нашли и вернули домой костанайские волонтеры и полицейские.

Еще в начале августа 40-летний житель района имени Беимбета Майлина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Его супруга обратилась в полицию. Около двух месяцев мужчину искали полицейские совместно с волонтерами.

Мобильного телефона у него при себе у него не было. Предполагалось, что мужчина уехал в Костанай на заработки, но никого из родственников не предупредил.

На днях сотрудниками миграционной службы совместно с волонтерами одного из поисковых отрядов мужчина был найден на Центральном рынке в областном центре. Сотрудником районного отдела полиции найденный человек был возвращен домой.

Отмечается, что в этом году костанайские полицейские совместно с волонтерами разыскали более ста человек.

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