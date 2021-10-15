Без вести пропавшего мужчину нашли в Костанае

Фото из открытых источников
Без вести пропавшего человека нашли и вернули домой костанайские волонтеры и полицейские.
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Еще в начале августа 40-летний житель района имени Беимбета Майлина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Его супруга обратилась в полицию. Около двух месяцев мужчину искали полицейские совместно с волонтерами.
Мобильного телефона у него при себе у него не было. Предполагалось, что мужчина уехал в Костанай на заработки, но никого из родственников не предупредил.
На днях сотрудниками миграционной службы совместно с волонтерами одного из поисковых отрядов мужчина был найден на Центральном рынке в областном центре. Сотрудником районного отдела полиции найденный человек был возвращен домой.
Отмечается, что в этом году костанайские полицейские совместно с волонтерами разыскали более ста человек.
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