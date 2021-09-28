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Без вести пропавший в Костанае подросток найден

Фото из открытых источников

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Разыскиваемый без вести пропавший 13- летний подросток Рустам Ташмагамбетов найден полицейскими в Аулиекольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ДП области.

Полиция установила, что мальчик приехал в поселок Аманкарагай на попутном транспорте к родственникам. В настоящее время он находится у них. С подростком работают ювенальные полицейские.

Напомним, что сегодня 27 сентября около 11.00 часов Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий и не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.

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