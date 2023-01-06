Без воды и тепла до сих пор остаются жители микрорайона в Костанае

Информацию распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

Сообщаем Вам, что 06.01.2023 года на магистральной теплосети в микрорайоне Аэропорт

обнаружен порыв. Аварийные работы по устранению порыва будут проводится с 09:00 до

20:00 час.

В связи с данной ситуацией, будет ограничена подача тепловой энергии в 30 ти МЖД.

По следующим адресам:

1. Аэропорт, 1(общ.)

2. Герасимова, 2Б

3. Герасимова, 7

4. Герасимова, 8

5. Герасимова, 9

6. Герасимова, 10

7. Герасимова, 12

8. Мкр. Аэропорт, 6

9. Мкр. Аэропорт, 7

10. Мкр. Аэропорт, 8

11. Мкр. Аэропорт, 9

12. Мкр. Аэропорт, 10

13. Мкр. Аэропорт, 12

14. Мкр. Аэропорт, 16

15. Мкр. Аэропорт, 17

16. Мкр. Аэропорт, 18

17. Мкр. Аэропорт, 19

18. Мкр. Аэропорт, 20

19. Мкр. Аэропорт, 21

20. Мкр. Аэропорт, 26

21. Мкр. Аэропорт, 28

22. Мкр. Аэропорт, 29

23. Мкр. Аэропорт, 30

24. Мкр. Аэропорт, 32

25. Мкр. Аэропорт, 33

26. Мкр. Аэропорт, 35

27. Мкр. Аэропорт, 35А

28. Мкр. Аэропорт, 38

29. Мкр. Аэропорт, 39

30. Мкр. Аэропорт, 45

ИТОГО: 30

Приносим свои извинения за причиненные неудобства

Администрация ГКП «КТЭК»

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