Без воды и тепла до сих пор остаются жители микрорайона в Костанае

Информацию распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».
- Отмена уроков, приход, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Сообщаем Вам, что 06.01.2023 года на магистральной теплосети в микрорайоне Аэропорт
обнаружен порыв. Аварийные работы по устранению порыва будут проводится с 09:00 до
20:00 час.
В связи с данной ситуацией, будет ограничена подача тепловой энергии в 30 ти МЖД.
По следующим адресам:
1. Аэропорт, 1(общ.)
2. Герасимова, 2Б
3. Герасимова, 7
4. Герасимова, 8
5. Герасимова, 9
6. Герасимова, 10
7. Герасимова, 12
8. Мкр. Аэропорт, 6
9. Мкр. Аэропорт, 7
10. Мкр. Аэропорт, 8
11. Мкр. Аэропорт, 9
12. Мкр. Аэропорт, 10
13. Мкр. Аэропорт, 12
14. Мкр. Аэропорт, 16
15. Мкр. Аэропорт, 17
16. Мкр. Аэропорт, 18
17. Мкр. Аэропорт, 19
18. Мкр. Аэропорт, 20
19. Мкр. Аэропорт, 21
20. Мкр. Аэропорт, 26
21. Мкр. Аэропорт, 28
22. Мкр. Аэропорт, 29
23. Мкр. Аэропорт, 30
24. Мкр. Аэропорт, 32
25. Мкр. Аэропорт, 33
26. Мкр. Аэропорт, 35
27. Мкр. Аэропорт, 35А
28. Мкр. Аэропорт, 38
29. Мкр. Аэропорт, 39
30. Мкр. Аэропорт, 45
ИТОГО: 30
Приносим свои извинения за причиненные неудобства
Администрация ГКП «КТЭК»