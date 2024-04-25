Без воды на всё лето. Стало известно, когда в Костанае отключат горячую воду

После окончания отопительного сезона 2023-2024 годов ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» планирует проведение работ по остановке теплоисточников для ремонта оборудования и гидравлического испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Согласно утверждённому графику, сроки останова теплоисточников следующие:

2 мая – 27 мая — котельная №3 (южная часть города), в зону отключения от горячего водоснабжения попадает 320 МЖД.

котельная №3 (южная часть города), в зону отключения от горячего водоснабжения попадает 320 МЖД. 2 мая – 31 мая – БМК-92 (мкр-н «Юбилейный»). 47 МЖД и социальные объекты будут отключены от горячего водоснабжения.

БМК-92 (мкр-н «Юбилейный»). 47 МЖД и социальные объекты будут отключены от горячего водоснабжения. 4 мая – 2 июня — ТЭЦ-2 (северная часть города), будут отключены 178 МЖД.

ТЭЦ-2 (северная часть города), будут отключены 178 МЖД. 9 мая – 1 июня —ТЭЦ (центральная часть города), будет отключено от горячего водоснабжения 525 МЖД.

—ТЭЦ (центральная часть города), будет отключено от горячего водоснабжения 525 МЖД. 9 мая – 1 сентября – котельная мкр-на «Береке» — будут отключены 6 МЖД;

– котельная мкр-на «Береке» — будут отключены 6 МЖД; 9 мая – 20 мая — котельная ЖК «Жулдыз» — 6 МЖД; котельная микрорайона «Кунай» — 14 МЖД.

Кроме того, в связи с реконструкцией участка ТМ-14 по проспекту Абая, с мая по сентябрь будет отключена подача горячего водоснабжения в 34 многоэтажных дома (район микрорайона «Наурыз», 9 микрорайон).

«В 2023 году за счёт бюджетных средств были выполнены работы по частичной замене магистральных сетей в микрорайоне «Аэропорт». Однако, в прошедший отопительный период было выявлено четыре порыва на других участках тепловых сетей, поэтому с мая по сентябрь планируются работы по реконструкции оставшихся тепловых сетей протяжённостью 2,4 километра с отключением горячего водоснабжения у всех потребителей микрорайоне «Аэропорт». Это 49 жилых домов и производственные организации, АО «Международный аэропорт «Костанай». Более точные сроки отключения и запуска горячего водоснабжения будут доведены жителям микрорайона в мае месяце после заключения договоров на строительно-монтажные работы. ГКП «КТЭК» приносит извинения потребителям горячей воды за причинённые временные неудобства и напоминает, что проводимые работы на тепловых сетях города позволят обеспечить надёжное и безаварийное теплоснабжение потребителей тепловой энергии Костаная в следующем отопительном периоде», — сообщили в пресс-службе Костанайской теплокомпании.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.