Село Михайловка находится примерно в 30 километрах от райцентра Карабалыкского района. В нем несколько сотен домов, проблемой для жильцов которых постоянно было обеспечение питьевой водой. Но, в последнее время на подступах к населенному пункту активно работает тяжелая техника, тракторы, бульдозеры, трубоукладчики.

В село тянут трубопровод, и как выяснилось, причастность к этому кроме строителей, имеют и сотрудники прокуратуры.

«Возвращенные органами прокуратуры активы направлены на обеспечение жителей питьевой водой. На эти средства осуществляется строительство 16 километров водопровода. В настоящее время жители села ограничены в использовании питьевой воды: источником водоснабжения являются пункты раздачи», — сообщил старший прокурор Карабалыкской районной прокуратуры Даурен Нурманов.

Ввод водопровода в эксплуатацию, как отмечают сотрудники прокуратуры, позволит обеспечить комфортный доступ к централизованному водоснабжению для более 500 жителей села. Сами они с удовольствием пояснили госслужащим, которые нашли средства для проекта, насколько он важен для сельчан.

«Для того, чтобы постирать, или в баню, или для еды, — родник нас спасал. А теперь, — водопровод. Многие проблемы решит водопровод для нас, для михайловцев».

Доступ к воде михайловцы получат уже в этом году. По крайней мере так говорят сотрудники прокуратуры, курирующие реализацию проекта.

«Подрядная организация ориентирована на строгое соблюдение сроков и обеспечение качества выполнения строительных работ. Ход строительства и расходование средств находится на контроле прокуратуры Костанайской области», — отметил Даурен Нурманов.

Ранее сотрудники прокуратуры сообщали, что такие же работы ведутся и в соседнем с Карабалыкским, Фёдоровском районе. В сёлах Лесное и Берёзовка, опять же, за счёт возвращённых органами прокуратуры активов, осуществляется строительство 24-х километров водопровода, что позволит обеспечить комфортный доступ населения и этих поселков к центральному водоснабжению. Кроме того, отмечают в прокуратуре, в регионе за счет изъятых у правонарушителей денег, реализуются соцпроекты и в сферах здравоохранения и образования.

