ТОО «Тазалык» перейдёт в государственную собственность. Об этом заявил аким Костаная Марат Жундубаев, подчеркнув, что речь идёт о стратегически важном объекте — единственном полигоне твёрдых бытовых отходов в городе.

По словам главы города, передача предприятия в частный выкуп несёт серьёзные риски для системы обращения с отходами.

«Мы под выкуп это ТОО отдавать не будем. Потому что это большие риски. У нас есть единственный полигон. Единственное ТОО — ладно обслуживание, но полигон единственный. Поэтому в 2028 году мы можем это потерять. Потерять управление над таким главным стратегическим объектом. Этого мы позволить себе не можем», — отметил Марат Жундубаев.

Аким сообщил, что решение не было спонтанным. Работа по анализу деятельности предприятия велась с прошлого года. Были проведены встречи с учредителями, изучены финансовые показатели и перспективы развития.

По словам Жундубаева, за восемь лет существенных изменений в модернизации объекта не произошло, при том что полигон требует значительных инвестиций и обновления инфраструктуры.

«С прошлого года мы эту работу проводили, сделали анализ, пригласили, показали. Я не хочу обвинять, но это нужно было большое финансирование вкладывать. Было 8 лет. За 8 лет больших сдвигов не было. Поэтому мы это решение принимаем», — подчеркнул аким.

Планируется, что уже в следующем году ТОО «Тазалык» официально перейдёт в собственность государства. В акимате считают, что это позволит сохранить контроль над ключевым объектом коммунальной инфраструктуры и обеспечить его дальнейшее развитие.

