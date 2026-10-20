Без жилья и выплаты: бывшая военнослужащая добилась решения суда в свою пользу в Костанайской области





Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области признал незаконным отказ в назначении единовременной жилищной выплаты бывшей военнослужащей и обязал государственный орган назначить и выплатить ей положенную сумму. Решение пока не вступило в законную силу.

Как установил суд, женщина состояла на учёте нуждающихся в жилье с 2013 года, когда проходила воинскую службу. Позднее в связи с реорганизацией её перевели в специальный государственный орган. В 2022 году она была уволена по достижении предельного возраста пребывания на службе.

Женщина обратилась за единовременной жилищной выплатой за период нахождения на учёте, однако получила отказ. Основанием стал её перевод в специальный государственный орган. Не согласившись с этим решением, она подала иск.

Суд пришёл к выводу, что перевод в связи с реорганизацией и последующая утрата статуса военнослужащего сами по себе не лишают человека жилищных прав, возникших во время воинской службы.

При решении вопроса о выплате необходимо учитывать, когда возникло право на неё, сколько времени человек состоял на учёте нуждающихся и был ли обеспечен жильём до установленной законом даты. Отказ, основанный только на факте перевода, суд признал недостаточно обоснованным.

Иск удовлетворён полностью. Государственный орган обязан принять решение о назначении и выплате единовременной жилищной выплаты за соответствующий период с учётом ранее произведённых выплат и требований законодательства.