В Лисаковском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Д. за незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров.

В марте подсудимый наносил на здания и заборы в Лисаковске граффити в виде ссылок телеграм-каналов, содержащих сведения по незаконному обороту наркотиков.

После проделанной работы подсудимый, используя свой смартфон, отправлял неустановленным операторам телеграм-каналов отчеты, получая за это незаконное вознаграждение в виде закладки психотропного вещества.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в УИС средней безопасности.

Подсудимый взят под стражу в зале судебного заседания.

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