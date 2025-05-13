В Лисаковском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Д. за незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров.
В марте подсудимый наносил на здания и заборы в Лисаковске граффити в виде ссылок телеграм-каналов, содержащих сведения по незаконному обороту наркотиков.
После проделанной работы подсудимый, используя свой смартфон, отправлял неустановленным операторам телеграм-каналов отчеты, получая за это незаконное вознаграждение в виде закладки психотропного вещества.
Подсудимый свою вину признал полностью.
Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в УИС средней безопасности.
Подсудимый взят под стражу в зале судебного заседания.
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