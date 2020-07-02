Бездомные котята стали героями фотовыставки в Костанае

В Краеведческом музее презентовали особенную фотовыставку. Ее автор известный костанайский фотограф Олег Яблочкин, а герои его снимков — кошки. Причем большинство из них животные, которые остались без дома и сейчас находятся в приюте, передает alau.kz

Не фотовыставка, а живое воплощение ленты инстаграма. Как не сравнить эту экспозицию с популярной социальной сетью? Ведь герои на картинах милые пушистые котики. Такие собирают миллионы лайков каждый день. Но у этой фотовыставки есть одно важное отличие. На снимках бездомные кошки и котята.

«Все кошки снимались в приюте. У нас такие задачи были выдавать в интернет, чтобы забирали в добрые руки и все. Где-то 3 месяца я поработал в приюте. Убирал за кошками, фотографировал, вечером обрабатывал, утром уже выдавали в интернет. Каких-то приходили и забирали, кого-то нет»,- рассказал автор работ, фотограф Олег Яблочкин.

Автор работ Олег Яблочкин каждый день снимал по 10 кошек и использовал для этого собственный реквизит. Фотограф говорит, что работать с животными было сложно. Ведь их съемка зависит от собственного кошачьего желания и настроения. Но то, что получилось в итоге, вызывает восхищение даже у тех, кто давно знаком с костанайским фотографом.

На выставке представлены лишь 50 работ фотографа, хотя таких снимков сделано в 5 раз больше. И на каждой из них котенок, ждущий своих новых хозяев в костанайском приюте. Исключение, пожалуй, составит лишь один счастливый кот по кличке Гондурас — его фотограф забрал себе еще до того, как тот оказался в приюте.

«Он подобрал его совершенно беспомощным на улице, и в принципе шансов выжить у кота было очень мало. Мы сомневались до последнего, что он вообще выкарабкается, но Олег его выходил, поэтому для него эта социальная тема во всем – он видит не только в подходе к человеку, но и к животному»,- поделилась посетительница выставки и знакомая фотографа Елена Никитенко.

Кошачья фотовыставка открылась еще до начала карантина, но из-за сложившейся ситуации ее видели не так много посетителей. Официальная презентация и вовсе состоялась лишь сегодня. Теперь же у костанайцев остается всего 10 дней, чтобы посетить выставку и возможно найти нового друга.

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