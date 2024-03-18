«Бездомные тоже люди». Начальник ДП ответил на жалобы костанайцев о бомжах, ночующих на остановках

Некоторых костанайцев не устраивает, что в новых, теплых остановках, регулярно ночуют бомжи, и картину не меняют обращения в IKomek и полицию. Эта проблема была озвучена на отчетной встрече начальника ДП Костанайской области Ерлана Файзуллина.

На это Ерлан Файзуллин ответил, что бездомные тоже люди, и имеют право там находится.

Начальник полиции признал, что меры по их социализации, которые принимаются сейчас, недостаточны. Трех учреждений по оказанию им помощи, это приемник-распределитель, «ночлежка» и центр адаптации, мало. Генерал призвал помочь им и неправительственные организации. Обеспечение безопасности, подчеркнул начальник полиции, это задача всех жителей области.

«Мы ждем сигналы о любых правонарушениях. С участием общественных помощников полиции, в прошлом году выявлено более 400 административных правонарушений, раскрыто 4 преступления. В прошлом году мы поощрили волонтеров и общественных помощников за активное участие по профилактике на сумму свыше семи миллионов тенге», — сказал начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин.

На этот год в бюджет Департамента полиции, по словам его начальника, на эти цели также выделены определенные суммы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.