Бездомных кошек и собак стало больше в Костанайской области

В проршлом году в стране вышел новый закон об ответсвенном обращении с животными. После его вступления в силу, вопрос с бродячими кошками и собаками должен был улучшиться. Теперь задача отлова не просто убирать животных с улицы, а обследовать, вакцинировать, стерилизовать, чипировать и выпускать в прежние места обитания.

Однако, как показывает практика, эти нормы не работают. Все дело в том, что все эти четыре процедуры проводят разные фирмы, которые вигрывают конкурс, и зачастую они из других городов. Ситуация в районах области сейчас не самая лучшая.

«У нас есть определенное количество дней, когда животное содержится, до 15 дней. После этого все, средства рассчитаны только на 15 дней. У нас сейчас проблема с вот этой фирмой, которая выиграла конкурс в 17 районах. Та организация, которая занимается отловом — отловил. Но не может он больше 15 дней, ждать пока из Алматы фирма приедет», — говорит руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Управлении ветеринарии сейчас ведет судебные тяжбы с этой организацией. В Костанае, Лисаковске, Рудном и городе Тобыл сейчас работа более менее налажена. Уже 1300 голов бездомных животных прошли все 4 процедуры. А в районах всё совсем не просто.

«Наши ветеринарные станции работы проводят сами, за счет собственных средств. Проводят стерилизацию, кастрацию и выпускают в присутствии общественности, такая работа у нас тоже проводится», — объяснил Ахат Шектыбаев.

Ахат Шектыбаев рассказывает, что они намерены вести учет кошек и собак в области. Пока же ведется учет только с/х животных. Но, с 1 сентября вступил в силу приказ об обязательном чипировании домашних животных. Есть специальная база, куда будут вноситься данные о питомце и его хозияне. По его мнению, это поможет сократить количество бездомных животных, но пока всё происходит наоборот.

«После вступления новых правил, сейчас стало больше бездомных кошек и собак появилось. Потому, что владельцы поняли, что за эту собаку например, я буду нести ответственность. Сейчас только работа начата. Но, тем не менее, с этого времени количество бездомных кошек и собак увеличилось», — говорит Ахат Шектыбаев.

Ахат Шектыбаев напомнил, для того, чтобы чипировать кошку или собаку необходимо обратиться в частную ветклинику. Там все будет вноситься в базу, и в случае если хозиян оставит своего питомца на улице, его запросто смогут найти, и за это придется нести ответственность.

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