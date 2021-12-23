Бездомных собак уже заселяют в вольеры строящегося костанайского приюта

Строительство приюта для бездомных животных продолжается в Костанае. На данный момент в работу запущено уже два вольера, в которых живут первые постояльцы.

Щенки находятся в открытых вольерах, на свободном выгуле. Есть у них и утепленные будки с подстилкой из сена. До нового года планируют успеть построить еще три вольера. Спрос на место в приюте оказался очень высоким.

«Звонков просто огромное количество. Единственное, что я людям говорю — место у нас ограниченное. И мы не можем брать всех собак. Мы можем брать тех, кто действительно находится под угрозой для жизни, это маленькие щенки и те, кого собираются отстрелить», — говорит руководитель ОФ «Сердце чистейшей породы» Людмила Берестова.

По словам Людмилы Берестовой, замедляет процесс строительства — нехватка финансов и человеческих рук. Найти волонтеров, желающих помочь сколотить будки и построить заграждение для вольеров, оказалось задачей сложной. Однако, трудности зоозащитников не пугают. Есть и первые результаты работы. Нескольким постояльцам приюта уже нашли новых хозяев.

«Каждую субботу и воскресенье у нас субботник. Все желающие могут приехать, помочь. Работы у нас очень много. Работа разная. В том числе не знаю, можно ли это назвать работой — это общение с собаками и щенками, их социализация. Они всегда нуждаются в человеческом общении», — говорит Людмила Берестова.

Сейчас в приюте живут 11 собак. Часть животных находится у волонтеров на карантине. Как только их завакцинируют, перевезут сюда, в их временный новый дом.

Любой желающий костанаец может прийти сюда в приют и выбрать для себя замечательного четвероного питомца.

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