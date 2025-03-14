Министерство просвещения разработало поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.
В частности, вносится дополнение, что в организации технического и профессионального образования принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежища, кандасы, имеющие начальное (для подготовки кадров по специальности «Хореографическое искусство», квалификация – «Артист балета»), основное среднее, общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное, послесреднее (начальное профессиональное и среднее профессиональное), высшее образование (высшее профессиональное), а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.
В организации послесреднего образования принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежища, кандасы, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное профессиональное и среднее профессиональное), послесреднее, высшее (высшее профессиональное) образование, а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.
Специальные и творческие экзамены, а также психометрическое тестирование для лиц, поступающих на педагогические, медицинские специальности, проводятся по 15 августа календарного года (ранее было по 18 августа. – Авт.), для поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования, на специальности, требующие творческой подготовки, с 21 по 28 июля календарного года.
Для участия в конкурсе поступающие на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования образования подают заявление по 22 августа календарного года (ранее было по 20 августа. – Авт.).
При подаче заявления на конкурс поступающие выбирают до четырех специальностей, квалификаций (при необходимости), до четырех организаций ТиППО, утвержденных Комиссией по размещению госзаказа на подготовку кадров с ТиППО, язык обучения (казахский, русский, английский), уровень образования.
Дополнено, что при подаче заявления на Конкурс поступающие на творческие, педагогические и медицинские специальности выбирают до четырех специальностей, квалификаций (при необходимости) по одному из направлений подготовки, язык обучения (казахский, русский, английский), уровень образования.
При этом поясняется, что лица подавшие заявления на конкурс и поступающие на творческие, педагогические и медицинские специальностям сдают спецэкзамены и получив «недопуск», не имеют возможсти в дальнейшем участвовать в конкурсе среди других специальностей. В связи с этим сроки приведены в соответствие для возможности повторной подачи участия в конкурсе лиц непрошедших на творческие, педагогические и медицинские специальности.
Кроме того, изменены сроки проведения конкурса.
Так, говорится, что конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования, на базе ТиППО проводится:
- по госзаказу – с 23 по 24 августа календарного года (было с 19 по 22 августа. – Авт.);
- на платной основе – с 25 по 29 августа календарного года (было с 26 по 28 августа. – Авт.);
- поступающих на специальности искусства и культуры – с 29 июля по 2 августа календарного года;
- на педагогические и медицинские специальности – с 16 по 17 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего образования и на базе ТиППО.
Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, прикладного бакалавра, проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии:
- на очную форму обучения – по 31 августа календарного года;
- на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября календарного года;
- в организации ТиППО, находящиеся в компетенции уполномоченного органа в области культуры и спорта, – по 10 августа календарного года;
- по заявкам предприятий (организаций, учреждений) – по 31 августа календарного года (было до 18 августа. – Авт.).
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 апреля.
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