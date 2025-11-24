С 18 ноября по всей республике прошла акция «Безопасная дорога». Как сообщили в МВД, усиленные рейды потребовались из-за серии тяжёлых ДТП с большим числом жертв. В течение шести дней количество патрульных маршрутов и нарядов полиции на трассах было максимально увеличено, особый акцент сделан на дороги областного и районного значения, где в этом году смертность выросла более чем на 30%.

Итоги в регионе

По данным управления полиции Костанайской области, за время операции выявлено 2 834 административных правонарушения, в том числе:

55 фактов нелегальной перевозки пассажиров;

фактов нелегальной перевозки пассажиров; 207 случаев использования мобильного телефона за рулём;

случаев использования мобильного телефона за рулём; 17 выездов на встречную полосу.

Кроме того, полицейские пресекли управление транспортом 12 водителями, уже лишёнными прав, и ещё 62 случая вождения лицами, никогда не имевшими удостоверения. Зафиксировано 35 фактов управления в состоянии опьянения.

Показательные эпизоды

23 ноября , около 03:00, в селе Перелески остановлен водитель «ВАЗ» 1998 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. Суд назначил ему административный арест на 20 суток .

, около 03:00, в селе Перелески остановлен водитель «ВАЗ» 1998 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. Суд назначил ему . 22 ноября вечером в Лисаковске водитель Changan 1979 года рождения, будучи пьян, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. По решению суда — 15 суток ареста и лишение права управления на 7 лет.

Что дальше

В департаменте полиции заявили, что контроль дорожной обстановки продолжится в усиленном режиме. Водителей призывают строго соблюдать ПДД, не пользоваться телефоном за рулём и выбирать безопасную скорость, особенно на загородных трассах и в условиях ухудшенной видимости.

Больничные, дистанционка. Как учатся в колледжах Костанайской области По данным управления образования, в регионе функционируют 33 организации ТиПО: 26 государственных (из них 24...