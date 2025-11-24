С 18 ноября по всей республике прошла акция «Безопасная дорога». Как сообщили в МВД, усиленные рейды потребовались из-за серии тяжёлых ДТП с большим числом жертв. В течение шести дней количество патрульных маршрутов и нарядов полиции на трассах было максимально увеличено, особый акцент сделан на дороги областного и районного значения, где в этом году смертность выросла более чем на 30%.
Итоги в регионе
По данным управления полиции Костанайской области, за время операции выявлено 2 834 административных правонарушения, в том числе:
- 55 фактов нелегальной перевозки пассажиров;
- 207 случаев использования мобильного телефона за рулём;
- 17 выездов на встречную полосу.
Кроме того, полицейские пресекли управление транспортом 12 водителями, уже лишёнными прав, и ещё 62 случая вождения лицами, никогда не имевшими удостоверения. Зафиксировано 35 фактов управления в состоянии опьянения.
Показательные эпизоды
- 23 ноября, около 03:00, в селе Перелески остановлен водитель «ВАЗ» 1998 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. Суд назначил ему административный арест на 20 суток.
- 22 ноября вечером в Лисаковске водитель Changan 1979 года рождения, будучи пьян, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. По решению суда — 15 суток ареста и лишение права управления на 7 лет.
Что дальше
В департаменте полиции заявили, что контроль дорожной обстановки продолжится в усиленном режиме. Водителей призывают строго соблюдать ПДД, не пользоваться телефоном за рулём и выбирать безопасную скорость, особенно на загородных трассах и в условиях ухудшенной видимости.
Больничные, дистанционка. Как учатся в колледжах Костанайской области
РТН-подробности - Новшества в системе ОСМС - Батырбек Нургалиев
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.