Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) 10 мая 2024 года рассказали, безопасно ли держать деньги на депозите в банках и застрахованы ли эти вклады, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, деньги можно держать в наличной форме под подушкой, но сегодня многие понимают, что это рискованно и невыгодно с точки зрения инфляционных потерь, и предпочитают банковские депозиты. Они позволяют безопасно и надежно хранить деньги, увеличивая доход.

Как застрахованы депозиты в банках и кто обеспечит возврат средств, если у банка отзовут лицензию

В Казахстане действует система гарантирования депозитов (СГД). Участниками данной системы являются все банки, в том числе казахстанские филиалы зарубежных банков (кроме исламских). Это значит, что, если любой из банков-участников СГД обанкротится/ликвидируется, то его вкладчики получат гарантийное возмещение. Выплаты будет осуществлять Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Возмещение лимитировано. Предельные размеры установлены законодательством:

20 млн тенге – по сберегательным депозитам в тенге;

10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;

5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

«При этом если у вас в одном банке открыто несколько депозитов, различных по виду и валюте, а также есть средства на текущих и карточных счетах, то размер гарантийного возмещения будет рассчитываться от суммы остатков на всех счетах на дату лишения банка лицензии с учетом размера гарантии по каждому виду депозита (5, 10 или 20 млн). Но в совокупности при условии наличия сберегательного депозита в национальной валюте общая сумма выплаты не превышает 20 млн тенге», — сообщает пресс-служба КФГД.

Важно помнить, что КФГД гарантируется не только внесенная клиентом на вклад сумма, но и проценты вознаграждения по нему, которые были начислены на дату страхового случая в банке.

Возмещение выплачивается из специального резерва КФГД. Выплата начинается не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии и осуществляется в течение одного года. После этого невостребованные депозиторами суммы переводятся на их индивидуальные пенсионные счета (после сверки данных вкладчиков между КФГД и ЕНПФ). Несмотря на это, вкладчики имеют право обратиться в КФГД и истребовать свои средства, если они пропустили установленный срок выплат по «уважительной причине». В таких случаях вкладчику вместе с заявлением необходимо предоставить документальное подтверждение обстоятельств, которые помешали ему вовремя обратиться за возмещением. Конкретный перечень «уважительных причин» определен на законодательном уровне. Прием заявлений после истечения срока осуществляется КФГД до окончательной ликвидации банка или наступления права вкладчика на пенсионные выплаты (в случае перевода средств в ЕНПФ).

Важно отметить: если ваши средства превышают установленные законодательством лимиты гарантии, рекомендуется размещать их в разных банках и на разных счетах. Ведь накопления гарантируются отдельно по каждому банку.

У депозитора в одном банке на сберегательном вкладе было накоплено 8 млн тенге, дополнительно он держал на трех текущих счетах в тенге 6, 10 и 5 млн тенге. Если у банка отзовут лицензию, то вкладчик получит совокупную сумму гарантийного возмещения в размере 18 млн млн тенге (8 млн тенге по сберегательному вкладу и не более 10 млн тенге по трем текущим счетам). То есть 11 млн, превышающие сумму гарантии, не будут возмещены. Этот остаток вкладчик вправе получить от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности. Чтобы не оказаться в такой ситуации, КФГД советует размещать средства в разных банках.

Также в Казахстанском фонде гарантирования депозитов обращают внимание на то, что в настоящее время банки в обязательном порядке уведомляют своих клиентов о максимальной сумме гарантии по конкретному вкладу (счету), а также о сроках и порядке выплаты возмещения в случае лишения банка лицензии.

«Данная информация представляется вкладчикам банка до заключения соответствующего банковского договора, независимо от способа их обращения (дистанционно или лично в отделениях банка). Мы убедительно просим вкладчиков банков-участников СГД обращать внимание на такую важную информацию до момента подписания договора. По любым вопросам, связанным с системой гарантирования депозитов, вы сможете обратиться по бесплатному номеру колл-центра «1460» либо направить свои вопросы на info@kdif.kz или в Telegram-чат @kdif_ask», — сообщила пресс-служба КФГД.

С января 2024 года в Казахстане изменилось регулирование ставок по депозитам физических лиц. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) перешел от директивного к более рыночному механизму регулирования ставок по депозитам населения.

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