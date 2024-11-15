Безопасность на дорогах: МВД расширяет применение лазерных установок





Министерство внутренних дел Казахстана продолжает внедрять современные технологии, направленные на повышение безопасности дорожного движения. На наиболее опасных участках республиканских трасс устанавливают лазерные системы, которые помогают водителям ориентироваться в сложных погодных условиях, передает polisia.kz

Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев, лазерные установки повышают видимость дороги во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды.

По данным МВД, такие системы уже работают на 22 участках автомобильных дорог республиканского значения, где наблюдается интенсивное движение и повышен риск дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве отмечают, что практика использования лазерных установок уже показала свою эффективность. Технология помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и способствует снижению количества аварий.

В МВД подчеркнули, что совместно с дорожными организациями работа по установке лазерных систем будет продолжена и на других участках автодорог страны.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в условиях плохой видимости.

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