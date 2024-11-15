В Казахстане изменят правила трудоустройства молодежи: что ждет работодателей





Министерство труда и социальной защиты населения готовит изменения в Трудовой кодекс, которые усилят защиту молодых работников. Об этом сообщил глава ведомства Аскарбек Ертаев в кулуарах правительства, сообщает zakon.kz

По словам министра, государство намерено повысить требования к работодателям, особенно в тех сферах, где чаще всего работают молодые люди, например в сфере общественного питания и услуг.

«Для таких работников планируется внедрить специальные формы трудовых договоров. В них будут предусмотрены дополнительные гарантии, в том числе доплаты за работу в ночное время и другие условия труда», — отметил Ертаев.

Министр сообщил, что сейчас в Казахстане работают около 500 тысяч молодых граждан, поэтому вопрос соблюдения их трудовых прав требует особого внимания.

Он подчеркнул, что в отдельных отраслях появятся трудовые договоры с особыми условиями для молодых сотрудников. Кроме того, инспекция труда усилит контроль за работодателями. Если будет выявлено, что молодой человек работает без официального трудового договора, к работодателю будут применяться меры административной ответственности.

Также государство планирует стимулировать молодежь устраиваться на востребованные специальности и рассматривает дополнительные меры поддержки.

Еще одним нововведением станет развитие института наставничества. По словам министра, молодые специалисты, начинающие свою трудовую деятельность, должны получать помощь и сопровождение со стороны более опытных сотрудников.

Кроме того, обязательным станет официальное оформление трудовых отношений с выплатой заработной платы, социальных отчислений, отпускных и других предусмотренных законодательством выплат.

Работа над поправками уже ведется. Внести соответствующий законопроект в Парламент планируется осенью.

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