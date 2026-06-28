В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, ночью в регионе пройдут дожди и грозы, а на севере и востоке области местами ожидаются сильные осадки.
Днем дожди и грозы прогнозируются на севере, востоке и юге области. В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер.
Туман и сильный ветер
Ночью и утром на западе и востоке области ожидается туман, который может осложнить ситуацию на дорогах.
На западе, востоке и юге региона порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Несмотря на осадки, на юго-западе и юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.
Погода в Костанае
В областном центре прогнозируются дождь и гроза. Ночью временами ожидается сильный дождь, а днем возможен град.
Спасатели рекомендуют жителям учитывать прогноз погоды, соблюдать осторожность во время грозы и по возможности отказаться от поездок в период сильного дождя и шквалистого ветра.
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