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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области от 28.06.2026 20:25

— Сегодня, 20:25
Изображение для новости: Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области <span class="hidden-btn"> от 28.06.2026 20:25</span>

Фото взято с сайта rybak-kamchatky.ru


В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, ночью в регионе пройдут дожди и грозы, а на севере и востоке области местами ожидаются сильные осадки.

Днем дожди и грозы прогнозируются на севере, востоке и юге области. В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер.

Туман и сильный ветер

Ночью и утром на западе и востоке области ожидается туман, который может осложнить ситуацию на дорогах.

На западе, востоке и юге региона порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Несмотря на осадки, на юго-западе и юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.

Погода в Костанае

В областном центре прогнозируются дождь и гроза. Ночью временами ожидается сильный дождь, а днем возможен град.

Спасатели рекомендуют жителям учитывать прогноз погоды, соблюдать осторожность во время грозы и по возможности отказаться от поездок в период сильного дождя и шквалистого ветра.



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