В Минторговли ответили, появятся ли двойные ценники на маркетплейсах

Министерство торговли и интеграции Казахстана не планирует вводить обязательные двойные ценники на популярных маркетплейсах. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос LS.
Действующие правила уже распространяются на продавцов
В министерстве напомнили, что с октября 2025 года продавцы, предоставляющие рассрочку за счёт собственных средств, обязаны указывать на ценнике две стоимости товара: при единовременной оплате и при покупке в рассрочку.
Это требование распространяется на всех продавцов, в том числе реализующих товары через маркетплейсы, если рассрочка оформляется непосредственно продавцом.
За нарушение предусмотрены штрафы
Несоблюдение требований о двойных ценниках влечёт административную ответственность. Размер штрафа может составлять от 6 до 130 МРП.
Для контроля за соблюдением законодательства министерство направило уведомления в местные исполнительные органы, а также в территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей с поручением усилить разъяснительную и мониторинговую работу.
Рассрочка от банков под эти требования не подпадает
В ведомстве уточнили, что правило о двойных ценниках не распространяется на товары, приобретаемые в банковскую рассрочку.
В таких случаях вопросы раскрытия полной стоимости займа, графика платежей и других условий регулирует Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Новых требований вводить не планируют
Также в министерстве напомнили, что с 1 января 2026 года вступили в силу нормы нового Налогового кодекса, усиливающие контроль за электронной торговлей. Владельцы интернет-площадок теперь обязаны ежемесячно передавать налоговым органам сведения о проданных товарах, оказанных услугах и выплатах физическим лицам.
В Минторговли подчеркнули, что действующее законодательство уже содержит необходимые требования к оформлению ценников, поэтому вносить дополнительные изменения не планируется.
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