Грозы, град и шквал: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане

В ближайшие три дня, с 30 июня по 2 июля, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, страну накроют дожди с грозами, местами возможны град, шквалистый ветер и сильные ливни.
Причиной ухудшения погодных условий станет активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
При этом температура воздуха в разных регионах будет заметно отличаться. На западе и северо-западе страны днем ожидается от +18 до +28 градусов, на севере — от +22 до +30 градусов.
На юге жара немного ослабеет, однако воздух по-прежнему будет прогреваться до +23…+35 градусов.
Самая жаркая погода сохранится на востоке, северо-востоке и юго-востоке Казахстана. Здесь дневная температура достигнет +30…+38 градусов, местами сохранится сильная жара.
Синоптики рекомендуют жителям учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности во время гроз, сильного ветра и ливней.
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