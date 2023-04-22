Безопасны ли базовые станции сотовой связи, сеть 5G и мобильные телефоны для здоровья

В Казахстане установлено свыше 20 тысяч базовых станций трёх сотовых операторов: АО «Kcell», ТОО «КаР-Тел» (Beeline) ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel). Часть из них периодически демонтируется из-за жалоб радиофобов. Кто эти люди, оправданны ли их страхи и то, что из-за фобий качество мобильной связи и интернета в населённых пунктах Казахстана снижается?

Пример: В одном из престижных районов Алматы была установлена новая базовая станция 4G. Жители обратили на это внимание, полился поток жалоб: якобы из-за облучения у людей повышается давление, болит голова, ухудшается самочувствие. Оператор демонтировал вышку. После этого жители того же района начали массово жаловаться, что мобильный интернет стал работать очень плохо.

Кажется, причинно-следственной связи между наличием вышки и качеством интернета жители не увидели, передает informburo.kz

Сейчас, согласно казахстанскому законодательству, достаточно заявления одного человека, чтобы инициировать демонтаж сотовой вышки. В результате количество «белых пятен» на сотовой карте Казахстана растёт, сигнал становится слабым, а то и вовсе исчезает, и целые жилые комплексы и населённые пункты могут остаться без интернета и мобильной связи.

Всё это приводит и к ухудшению качества связи, и к её удорожанию. Установка одной базовой станции обходится до 100 млн тенге, демонтаж её тоже затратен. В результате сотовые компании, чтобы как-то компенсировать это, начинают поднимать тарифы на свои услуги.

Одна проблема порождает другую, и государство пытается бороться с обеими. С одной стороны, с апреля 2023 года в Казахстане вводятся новые правила оказания услуг связи, согласно которым операторы за 30 дней до введения в действие новых тарифов должны уведомить об этом абонентов. Повышение тарифа на услугу доступа к сети Интернет в связи с изменением объёма включенных в тарифный план услуг производится с согласия абонента, полученного посредством телефонного звонка, а также через автоматическую систему обслуживания.

С другой стороны, власти обещают помочь с радиофобией путём внесения поправок в законодательство. В правительстве рассматривается возможность того, чтобы телекомпании могли устанавливать своё оборудование на крышах жилых комплексов, несмотря на возражения и заявления отдельных жильцов.

Возможен ли выход, при котором у потребителей будет хороший интернет и не будет страхов за своё здоровье? Большую роль играют знания и осведомлённость казахстанцев.

Что означает термин «радиофобия»

Традиционно медики описывают радиофобию как состояние психического расстройства, заболевание, когда люди испытывают навязчивый страх, связанный с опасностью радиационного воздействия, но данный страх в большинстве своём является беспочвенным и не подтверждается авторитетными научными исследованиями.

К сожалению, после аварии в Чернобыле термин «радиофобия» получил другое значение – панический страх при аварийном радиационном загрязнении территории проживания. Но здесь более уместно применить другой термин – радиотревожность, который как раз и обозначает психологическое состояние здорового человека или населения в ситуации радиационной аварии или при наличии потенциальной радиационной опасности.

Сегодня радиофобами чаще называют людей-конспирологов, которые искренне верят в существование разных заговоров вселенского масштаба. Они боятся сотовых вышек, потому что считают их источниками распространения разных заболеваний. Например, по их мнению, 5G вызывают COVID-19. Другая категория радиофобов уверена, что 5G-вышки устанавливают, чтобы сократить число людей на нашей планете до 1 млрд человек.

В 2021 году в Казнете активно рассылались ролики о новом «смертельном» инструменте, который придумали якобы рептилоиды. Одна из конспирологических теорий, которую поддерживают радиофобы, связана с существованием «чешуйчатых» людей среди политиков и знаменитостей, которые втайне управляют этим миром. Инопланетные рептилии, по их мнению, вызывают разные стихийные бедствия, в том числе землетрясения, а через телекомвышки передают сигналы своим сородичам.

Проблема эта не только казахстанская – несколько лет назад в Европе шли массовые протесты против вышек 4G. В одном из российских регионов местные жители решили разгромить базовую станцию связи, но, не зная, как она выглядит, снесли автономную метеостанцию.

Люди, страдающие радиотревожностью, беспокоятся, что получат высокую дозу облучения, которая впоследствии может вызвать онкологические заболевания или бесплодие, если:

рядом с их домом будет установлена базовая станция, то есть специальная аппаратура, которую сотовые операторы устанавливают для приема и отправки сигналов в целях бесперебойной работы голосовой связи и мобильного интернета;

будут активно пользоваться сотовыми телефонами и спать рядом с ними;

постоянно будут использовать микроволновую печь, особенно разогревая еду в пакетиках и пластиковой посуде, и т. д.

Может ли базовая станция повлиять на здоровье

Базовая станция излучает не радиацию, а радиоволны. Любой старшеклассник, не прогуливающий уроки физики, скажет, что радиация – это ионизирующее излучение, поток заряженных частиц, способный пройти через ткани организма и взаимодействовать с ними, изменяя их. А радиоволны – это волны низкой частоты, которые не нарушают строение ДНК в клетке, не приводят к мутации и не влияют на репродуктивную функцию или потенцию.

Плотность потока электромагнитного излучения базовой станции должна быть не больше 10 микроватт на квадратный сантиметр. Для сравнения, солнечный свет излучает волны в 10 тысяч раз сильнее, чем одна аппаратура сотового оператора.

Поэтому ультрафиолетовое излучение и рентген гораздо опаснее радиоволн. Если вы опасаетесь излучения, в первую очередь стоит отказаться от выхода на улицу и всю жизнь провести в четырёх стенах. Конечно, это абсурдный совет, но менее абсурдный, чем демонтаж базовых станций.

Кто проверяет безопасность оборудования

Перед тем, как эксплуатировать базовую станцию, сотовые операторы должны предоставить десятки разрешительных документов, в том числе от санэпидемстанции – СЭС, которая выдает заключение на каждую базовую станцию о безопасности её влияния на здоровье жителей близлежащего района.

Инфраструктурное оборудование для базовых станций в Казахстан поставляют мировые гиганты, ключевые вендоры телеком-рынка Nokia и Ericsson. И данное оборудование в Европе сертифицируется в соответствии с высочайшими стандартами качества, оно тщательно проверяется и тестируется перед выпуском к производству.

При этом санитарные требования на установку базовых станций в Казахстане намного строже, чем в странах США, Юго-Восточной Азии или Европы, там норма допустимого электромагнитного излучения в 10–20 раз больше казахстанской, но при этом качество мобильной связи и интернета намного лучше, чем в Казахстане. Все страхи – от незнания!

Можно ли базовые станции устанавливать на крышах домов

Да, базовые станции, по закону, могут быть размещены на крышах домов, школ, на высоких столбах, они не задевают своим излучением ни тех, кто внутри, ни тех, кто близко к зданию.

Негативные последствия могут появиться, если долго (в обнимку) стоять рядом с оборудованием. Это сравнимо с разогревом еды в микроволновке с открытой дверью. Но зачем так делать – непонятно.

Среди сотрудников телекоммуникационных компаний ходит байка о том, как жители одного из домов в Усть-Каменогорске начали жаловаться, что установленная на их крыше базовая станция плохо на них влияет. К ним приехал инженер компании, провел жильцов на крышу и со словами «вы не представляете, как она начнёт на вас влиять, когда мы ее включим!» открыл пустое помещение, в которое ещё не успели завезти оборудование.

Опасна ли 5G для людей и птиц

5G – это сеть пятого поколения, и это всего лишь стандарт связи, обеспечивающий стабильный интернет на очень высокой скорости при низком энергопотреблении абонентских устройств. Данная сеть не использует особые радиоволны, диапазон частот ничем не отличается от тех, которые используют сети 3G, 4G, bluetooth, Wi-Fi.

5G не является источником распространения коронавируса. Современные технологии не означают «равно» вирусным инфекциям. И при вакцинации от COVID-19 никто через шприц не чипирует людей, для микрочипов с функцией 5G явно нужно отверстие побольше.

Излучение от данной сети, как и от других, является неионизирующим, это радиоволны, а не радиация, а значит, они не повреждают ДНК, не способны вызвать рак, не влияют на настроение и здоровье людей, животных, птиц.

Безопасны ли в плане излучения сотовые телефоны

Современные мобильные устройства отвечают всем международным требованиям безопасности, тщательно сертифицируются, однако, медики всё же призывают ограничить использование сотовых телефонов и других гаджетов. В первую очередь это вредно для глаз, а также для мозговой деятельности, особенно детской психики.

Некоторые специалисты советуют не оставлять телефон на ночь на кровати, а убирать подальше. Возможно, это связано с тем, что на телефоне автоматически повышается мощность излучения, когда он не улавливает сигнал от базовой станции, либо сигнал слишком слабый. В этом случае устройству для устойчивого соединения приходится работать с большей мощностью.

Поэтому если в вашей местности не установлена базовая станция либо её недавно снесли, то лучше, конечно, следовать этим рекомендациям. Парадокс, но чем ближе вышка – тем меньше уровень излучения от мобильных устройств.